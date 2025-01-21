Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) объявляется отбор на первоначальную профессиональную подготовку для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу.

В органах прокуратуры отбор проводится на должности прокурора прокуратуры района/города (категория C-RGP-5), в функциональные обязанности которых входит осуществление в установленном законом пределах и формах высшего надзора за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представление интересов государства в суде и от имени государства осуществление уголовного преследования. Минимальная заработная плата составляет – 236 455 тенге.

Прием документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями правоохранительных органов (контактные телефоны и адреса указаны ниже) с 20 января по 20 февраля 2025 года.

Для участия в отборе на первоначальную профессиональную подготовку кандидатам необходимо:

пройти тестирование, в том числе оценку личных качеств

в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы);

в уполномоченном органе по делам государственной службы (по соответствующей программе для должностей правоохранительной службы); подать документы в территориальные подразделения правоохранительных органов (в планируемый для поступления орган):

Предоставление неполного перечня документов, а также с нарушением установленного срока, является основанием для отказа в участии в отборе.

Основные требования к кандидатам:

Гражданство Республики Казахстан. Возраст от 18 лет, но не старше 35 лет. Высшее юридическое образование.

В отборе не может участвовать лицо:

признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

на которое в течение года перед поступлением на правоохранительную службу налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;

на которое в течение трех лет до поступления на правоохранительную службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание;

в отношении которого в течение трех лет перед поступлением на службу за совершение уголовного проступка вынесен обвинительный приговор суда или которое в течение трех лет перед поступлением на службу освобождено от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

совершившее коррупционное преступление;

уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения;

ранее судимое либо освобожденное от уголовной ответственности за совершение преступления на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также уволенное по отрицательным мотивам с государственной службы, из иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, судов и органов юстиции.

Отбор на первоначальную профессиональную подготовку включает в себя следующие этапы:

прием документов от граждан, изъявивших желание принять участие в отборе;

прохождение собеседования в центральном аппарате либо в территориальных или приравненных к ним специализированных подразделениях правоохранительного органа;

прохождение медицинского и психофизиологического освидетельствования в военно-врачебных комиссиях;

прохождение полиграфологического исследования;

сдача экзамена в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее — Академия).

Экзамен в Академии проводится в форме устных ответов кандидата на три поставленных вопроса экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии.

Экзамен будет проводиться по следующим дисциплинам и нормативным правовым актам:

Уголовный кодекс Республики Казахстан;

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;

Гражданский кодекс Республики Казахстан;

Гражданско-процессуальный кодекс Республики Казахстан;

Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»;

Трудовой кодекс Республики Казахстан;

Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан.

Кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут проходить первоначальную профессиональную подготовку в Академии.

Срок первоначальной профессиональной подготовки составляет:

6 месяцев (5 месяцев обучение в Академии + стажировка до 1 месяца).

На период прохождения первоначальной профессиональной подготовки кандидаты обеспечиваются стипендией в размере 40 532 тенге.

Кандидаты, успешно завершившие первоначальную профессиональную подготовку, зачисляются на правоохранительную службу, при этом назначение на должность будет производиться без испытательного срока с одновременным присвоением классного чина/квалификационного класса.

Кандидаты при поступлении на правоохранительную службу должны быть готовыми принять на себя ограничения, связанные с пребыванием на правоохранительной службе и антикоррупционные ограничения.

Вопросы вступительных экзаменов размещены на сайте Академии.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.