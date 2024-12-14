Казахстанцев, участвующих в системе ОСМС, будут заранее уведомлять о прекращении действия их страховки. Об этом сообщила заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Индира Саркенова передает Informburo.kz

Журналисты обратили внимание, что работодатели могут не вовремя оплатить медстраховку сотрудников, и последние узнают об этом уже на приёмах у врачей. Индира Саркенова заверила, что фонд прорабатывает вопрос уведомлений участников ОСМС.

«Недавно мы первое соглашение заключили с Евразийском банком на push-уведомление. Чтобы минимизировать все риски, заранее push-уведомление будет приходить в виде сообщения на телефон. С января 2025 года будет реализация, интеграция с нашей системой пойдёт», – сказала зампредседателя фонда в кулуарах заседания общественной палаты мажилиса.

Интеграцию продолжат и с другими банками второго уровня Казахстана.

https://informburo.kz/novosti/kazaxstancev-nacnut-preduprezdat-o-prekrashhenii-ix-medicinskoi-straxovki

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