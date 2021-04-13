Казахстанцев не пустят без справки в самолет — новое постановление санврача

Изменения в постановление о карантине в стране внес главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает Tengrinews.kz.

Документом предписывается не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не представивших справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР. Отметим, что речь идет об авиарейсах из-за рубежа в Казахстан.

Ранее в постановлении речь шла только об иностранных гражданах, которым предписывалось предоставлять данную справку на казахском, русском или английском языках, с даты которой прошло не более 3-х суток на момент пересечения государственной границы Казахстана.

Исключается требование, согласно которому прибывшие без справки казахстанцы подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Также постановление содержит следующий пункт:

«Решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач Республики Казахстан в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации».

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