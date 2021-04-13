USD 433.4
EUR 515.83
RUB 5.6
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Казахстанцев не пустят без справки в самолет — новое постановление…

Казахстанцев не пустят без справки в самолет — новое постановление санврача

Vinkmag ad

Изменения в постановление о карантине в стране внес главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов, передает Tengrinews.kz. 

Документом предписывается не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не представивших справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР. Отметим, что речь идет об авиарейсах из-за рубежа в Казахстан.

Ранее в постановлении речь шла только об иностранных гражданах, которым предписывалось предоставлять данную справку на казахском, русском или английском языках, с даты которой прошло не более 3-х суток на момент пересечения государственной границы Казахстана.

Исключается требование, согласно которому прибывшие без справки казахстанцы подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Также постановление содержит следующий пункт:

«Решения об ужесточении карантинных мер принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач Республики Казахстан в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации».

Скачать полный документ можно здесь.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Микроавтобус сгорел во дворе жилого дома в Костанае
Следующая новость

Глава государства обратился к казахстанцам