Казахстанцев обяжут декларировать товары с маркетплейсов

— Сегодня, 13:35
Изображение для новости: Казахстанцев обяжут декларировать товары с маркетплейсов

pixabay.com

Новые правила для электронной торговли: Сенат одобрил изменения в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Нормы ратифицированого Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза касаются регулирования электронной торговли. 

В документе закреплены понятия «оператор электронной торговли» и «товары, приобретенные в электронной торговле». Теперь такие товары можно будет оформлять в упрощённом порядке с использованием электронной таможенной декларации.

Кроме того, вводится возможность применения специальных таможенных процедур для участников электронной торговли. Это позволит сократить сроки оформления товаров и снизить административную нагрузку.

Закон обеспечит единые подходы в странах ЕАЭС и упростит трансграничные операции для предпринимателей и покупателей.



