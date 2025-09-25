Новые правила для электронной торговли: Сенат одобрил изменения в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Нормы ратифицированого Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза касаются регулирования электронной торговли.

В документе закреплены понятия «оператор электронной торговли» и «товары, приобретенные в электронной торговле». Теперь такие товары можно будет оформлять в упрощённом порядке с использованием электронной таможенной декларации.

Кроме того, вводится возможность применения специальных таможенных процедур для участников электронной торговли. Это позволит сократить сроки оформления товаров и снизить административную нагрузку.

Закон обеспечит единые подходы в странах ЕАЭС и упростит трансграничные операции для предпринимателей и покупателей.

Дороже всех "Корвалол". Какие лекарства подорожали сильнее всего Во втором квартале текущего года расходы казахстанских семей на здравоохранение составили 28,8 тыс. тг в...

Усилят санэпидконтроль в казахстанских школах и детских садах Принятым законом вводятся новые механизмы санитарно-эпидемиологического контроля за школами и дошкольными организациями. Об этом сообщает...

Какие переводы налоговая сразу возьмет "под прицел"? Какие финансовые операции привлекают внимание налоговых органов и какие данные о мобильных переводах банки передают...