Новые правила для электронной торговли: Сенат одобрил изменения в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.
Нормы ратифицированого Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза касаются регулирования электронной торговли.
В документе закреплены понятия «оператор электронной торговли» и «товары, приобретенные в электронной торговле». Теперь такие товары можно будет оформлять в упрощённом порядке с использованием электронной таможенной декларации.
Кроме того, вводится возможность применения специальных таможенных процедур для участников электронной торговли. Это позволит сократить сроки оформления товаров и снизить административную нагрузку.
Закон обеспечит единые подходы в странах ЕАЭС и упростит трансграничные операции для предпринимателей и покупателей.
