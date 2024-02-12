Казахстанцев обяжут экономить воду: разработан новый Водный кодекс

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект нового Водного кодекса, который внесен в Мажилис Парламента. Это фундаментальный документ, который содержит ряд масштабных нововведений и позволит актуализировать водное законодательство Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

По информации ведомства, целью нового Кодекса является достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечивать устойчивое развитие экономики, улучшать жизненные условия граждан и беречь окружающую среду. В отличие от действующего документа, где вода – это средство достижения экономической выгоды.

«Крайне важную роль в новом Водном кодексе играет экономия воды. К примеру, водопользователи обязаны рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. А организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам. Речь идет о сферах сельского хозяйства и промышленности», — говорится в сообщении.

Также в документе предусмотрена господдержка в виде субсидий и пониженных тарифов за услуги по подаче воды в зависимости от степени внедрения технологий водосбережения в сельском хозяйстве и промышленности.

«На законодательном уровне ужесточается ответственность за нарушения в водной сфере. Например, бассейновые инспекции министерства, помимо функций государственного контроля, также наделяются надзорными функциями. Это позволит пристальнее следить за соблюдением требований по охране водных объектов, бороться с их самовольным использованием, обеспечивать соблюдение правил эксплуатации гидротехнических сооружений и, в целом, следить за соблюдением водного законодательства Республики Казахстан», — отметили в министерстве.

Появились требования по улучшению качества питьевой воды. Она должна быть безопасной в эпидемиологическом, радиационном и химическом отношениях. Требования к составу воды, виды и сроки проведения анализов определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.

«Значительно расширилась глава, посвященная водоснабжению и водоотведению населенных пунктов. Добавлена статья, определяющая порядок технического аудита централизованных систем водоснабжения. Еще один новый пункт описывает правила разработки планов развития систем водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделено использованию водных ресурсов страны без истощения, загрязнения и засорения водных объектов. Например, запрещается проведение операций по недропользованию, кроме разведки или добычи углеводородов в Каспийском море, а также добычи соли и лечебных грязей. Ужесточены требования к охране водных объектов. Полностью переработаны нормы о допустимых объемах изъятия воды для обеспечения потребностей населения и отраслей экономики. Лимиты будут рассчитываться с учетом речного стока, необходимого для сохранения речной, озерной и морской экосистемы. Также в раздел об охране водных объектов были включены отдельные положения о защите водно-болотных угодий и ледников», — говорится в сообщении.

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