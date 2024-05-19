Казахстанцев обманывают с деньгами

Фальшивые купюры более чем на 600 тыс. тенге обнаружили в прошлом году, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в Нацбанке сообщили, что в 2023 году было выявлено 179 поддельных банкнот и две монеты на сумму 649,1 тыс. тенге.

А с начала текущего года найдено 17 фальшивых денежных знаков на 50,6 тыс. тенге, из которых 15 – купюры, а также две монеты.

В Нацбанке отметили, что в прошлом году чаще всего подделывали деньги номиналом 5 тыс. тенге (61,5% от общего количества выявленных фальшивых купюр). Далее следуют 2 тыс. тенге (18,2%) и 10 тыс. тенге (9,6%).

Между тем в текущем году наибольшую долю фальшивых купюр составляют банкноты в 2 тыс. тенге (58,8%). На втором месте – 5 тыс. тенге (11,7%), а на третьем – 10 тыс. тенге (11,7%).

«Поддельные банкноты изготавливаются с использованием простой компьютерной техники – оцифровка подлинного изображения и его печать на цветном принтере. Отсутствуют признаки печати на полиграфическом оборудовании», – пояснили в главном банке страны.

В региональном разрезе подделки чаще всего обнаруживали в Алматы и Алматинской области.

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