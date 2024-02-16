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Казахстанцев ожидают самые длинные выходные

Фотография для новости Казахстанцев ожидают самые длинные выходные

pixabay.com

В марте 2024 года казахстанцы смогут отдохнуть от работы и учебы целых 14 дней с учетом праздников и выходных, передает Tengri Life.

В марте казахстанцы отметят два праздника: Международный женский день 8 марта и Наурыз с 21 по 23 марта.

На Международный женский день при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня — 8, 9 и 10 марта.

При шестидневной рабочей неделе — 8 марта выходной, 9 марта является рабочим днем, а 10 марта снова выходной день.

Наурыз в этом году будут праздновать с 21 по 23 марта, но так как 23 марта выпадает на субботу, то в результате добавляется выходной в понедельник, казахстанцы на Наурыз отдохнут сразу пять дней — 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Что касается шестидневной рабочей недели, то понедельник, 25 марта — рабочий день, а 21, 22, 23 и 24 марта являются выходными.

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