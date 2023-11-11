Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp

В WhatsApp казахстанцам предлагают интересную работу: а именно – зарабатывать от 60 тысяч тенге всего за 20 минут рабочего времени в день, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, работа заключается в том, чтобы вести беседы по телефону, а обладать какими-то особыми навыками не нужно.

Кроме того, в тексте указана ссылка, по которой приглашают пройти всех заинтересованных в вакансии. Она ведет на чат в мессенджере WhatsApp. Имя собеседника при этом подписано как Wilson and Sons.



Фото: Stopfake

Специалисты Stopfake.kz отмечают, что в мире существует множество компаний с таким названием.

Но на официальных сайтах компаний и их страницах в социальных сетях не говорится о том, что они набирают сотрудников на удаленную работу в Казахстане.

«Доверять подобным предложениям о работе опасно. Зачастую подобные объявления – фейк и мошенничество», – неустанно повторяют эксперты.

Ранее в Казнете рассылали сообщение об услуге для людей, пострадавших от мошенников. Им предлагали возврат украденных средств.

Тогда говорилось, что председатель Конституционного суда РК Эльвира Азимова якобы «приняла закон о выплате 1000 долларов пострадавшим от мошенников».

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