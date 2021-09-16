Казахстанцев попросили не приходить в больницы с температурой и кашлем

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Казахстанцев призвали не приходить в больницы в случае высокой температуры и кашля, передает Tengrinews.kz.
«Хочу остановиться на общих правилах поведения для населения. При наличии клинических проявлений — высокой температуры, кашля — следует оставаться дома. Далее, не рекомендуется посещать медучреждения, а вместо этого необходимо в обязательном порядке позвонить в call-центр 1406 или вызвать скорую медпомощь. Также особо хотим отметить, что нельзя заниматься самолечением, вы можете только усугубить свое состояние здоровья», — сказала руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова на брифинге в акимате.
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Она пояснила, что формат работы поликлиник изменился.
«Обслуживание населения с температурой относится к четвертой категории вызова, который обслуживают территориальные поликлиники. Для этого в каждой поликлинике открыты бригады скорой медпомощи, помимо городской станции медпомощи. Дальше врач сам определяет, если есть клиника, то мы рекомендуем направление на стационар. (…) Есть несколько типов стационаров. Если клиника похожа на коровинарус, тогда мы доставляем в стационар для забора анализов на коронавирус», — сказала она.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области