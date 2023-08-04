Казахстанцев попросили не снимать детей, которым помогают

Министерство просвещения попросило казахстанцев не выкладывать в интернет фотографии детей, получающих благотворительную помощь в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как уточнила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова, не стоит забывать, что «кто-то может превратить фото в орудие травли».

«Помогая и творя добро, просим не забывать, что ребенок раним и чувствителен. Поэтому убедительно просим не выкладывать в социальные сети и в интернет-пространство фото ребенка, получающего подарок. К сожалению, кто-то может превратить это фото в орудие травли. Творите добро, но пусть ваша доброта не будет громкой», — сообщила Оспанова во время брифинга в СЦК.

Напомним, по инициативе Министерства просвещения ежегодно с 2008 года в период с 1 августа по 30 сентября во всех регионах страны проходит республиканская благотворительная акция «Дорога в школу».

Акция направлена на оказание социальной поддержки детям с особыми образовательными потребностями, из многодетных и неблагополучных семей, а также потерявшим кормильца.