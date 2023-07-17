Казахстанцев, потерявших работу, стало больше в июне

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана предоставили информацию о количестве получателей социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июля 2023 года численность получателей соцвыплаты на случай потери работы из ГФСС составила 110,6 тыс. человек, при этом 97,4 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году.

Для сравнения: по состоянию на 1 июня 94,4 тыс. человек получали выплаты из ГФСС в связи с потерей работ. Таким образом, потерявших работу казахстанцев в июне стало больше на 16,2 тыс. человек.

Как напомнили в Минтруда, в соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают соцвыплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.