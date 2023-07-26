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Казахстанцев предостерегли от опасной привычки при покупке арбузов

фото pixabay.com

Где не стоит покупать арбузы и дыни, объяснила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова, передает Tengri Life.

Врач напомнила, что не стоит приобретать овощи и фрукты в стихийных местах торговли. Место продажи должно быть огорожено, защищено от солнца и дождя, находиться под навесом. Сархат Бейсенова добавила, что не стоит приобретать продукцию и на дорогах, около проезжей части.

«Есть риск накопления тяжелых металлов из-за выхлопных газов. Это может привести к отравлению», — сказала она.

Эксперт также рассказала, почему стоит тщательно мыть фрукты и овощи после покупки.

«Мы всегда переживаем за ранние фрукты и овощи, поэтому рекомендуем тщательно их мыть, замачивать на пару часов в воде. Так как в таких овощах и фруктах есть риск наличия высокого содержания нитратов, а вода вымывает их. Также ранние овощи рекомендуется варить», — сказала Сархат Бейсенова.

Сархат Бейсенова предостерегла казахстанцев, которые любят перед покупкой «надрезать арбуз».

«Арбузы и дыни должны лежать на поддоне обязательно. Рекомендуем не приобретать надрезанный арбуз. Люди любят просить сделать надрез, чтобы проверить, красный он или нет, стоит покупать или нет. Но в надрезанный арбуз может попасть загрязнение, в последующем это приведет к быстрому размножению микроорганизмов в нем и повлечет за собой отравление», – прокомментировала санврач.

Сархат Бейсенова уточнила, что в 2023 году не зарегистрировано ни одного отравления от арбуза. По ее словам, в этом году были изучены 124 пробы овощей и фруктов на содержание нитратов. В трех случаях были выявлены несоответствия, вся партия была снята с реализации.

 

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