Казахстанцев предупредил пенсионный фонд

Как сообщает пресс-служба АО «ЕНПФ»! В последнее время отмечены случаи мошеннических действий по отношению к клиентам Фонда. При этом придумываются все новые и новые сценарии. Приводим один из последних примеров.

3 сентября в один из филиалов АО «ЕНПФ» обратилась бухгалтер местной организации с сообщением о звонке от «сотрудника Фонда» с информацией о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с «судебным исполнителем» для решения возникшей проблемы. «Судебный исполнитель», в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов. Сотрудники филиала АО «ЕНПФ», разобравшись в данной ситуации, рекомендовали бухгалтеру денежные средства не отправлять.

Департаментом безопасности Фонда после получения соответствующей информации были проверены предоставленные исходящие номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что данные номера зарегистрированы на некоего «И.Ю.» и обозначены, как «мошеннические».

Исходя из статистики по Фонду и его филиалам, было отмечено, что в последнее время мошенники изобретают новые схемы обмана граждан посредством телефонной связи, так как телефонные звонки – одни из самых распространенных способов получить у растерявшегося от неожиданности человека конфиденциальную информацию или принудить его перевести денежные средства на счёт мошенника.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем в случае подозрительных звонков, SMS и сообщений в мессенджерах якобы от сотрудников ЕНПФ, помнить, что:

полноту и своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не АО «ЕНПФ»;

сотрудники ЕНПФ никогда не требуют перевести средства на определённые счета и не запрашивают персональные и иные данные.

Также не забывайте следующие правила: