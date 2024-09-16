Казахстанцев предупредил пенсионный фонд

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Как сообщает пресс-служба АО «ЕНПФ»! В последнее время отмечены случаи мошеннических действий по отношению к клиентам Фонда. При этом придумываются все новые и новые сценарии. Приводим один из последних примеров.
3 сентября в один из филиалов АО «ЕНПФ» обратилась бухгалтер местной организации с сообщением о звонке от «сотрудника Фонда» с информацией о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с «судебным исполнителем» для решения возникшей проблемы. «Судебный исполнитель», в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов. Сотрудники филиала АО «ЕНПФ», разобравшись в данной ситуации, рекомендовали бухгалтеру денежные средства не отправлять.
Департаментом безопасности Фонда после получения соответствующей информации были проверены предоставленные исходящие номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что данные номера зарегистрированы на некоего «И.Ю.» и обозначены, как «мошеннические».
Исходя из статистики по Фонду и его филиалам, было отмечено, что в последнее время мошенники изобретают новые схемы обмана граждан посредством телефонной связи, так как телефонные звонки – одни из самых распространенных способов получить у растерявшегося от неожиданности человека конфиденциальную информацию или принудить его перевести денежные средства на счёт мошенника.
Учитывая вышеизложенное, рекомендуем в случае подозрительных звонков, SMS и сообщений в мессенджерах якобы от сотрудников ЕНПФ, помнить, что:
- полноту и своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не АО «ЕНПФ»;
- сотрудники ЕНПФ никогда не требуют перевести средства на определённые счета и не запрашивают персональные и иные данные.
Также не забывайте следующие правила:
- при получении сообщения с подозрительных/незнакомых номеров — не нужно перезванивать на указанные номера;
- в случае получения входящего звонка с неизвестного номера, вызывающего подозрения, необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости;
- при получении подозрительных сообщений ни в коем случае не переходить по указанным ссылкам и не активизировать их;
- избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками Фонда, прерывать разговор;
- регулярно производить смену паролей банковских карточек и в личных кабинетах финансовых организаций;
- не пользоваться услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и пенсионных услуг, поскольку этим вы доверяете незнакомым людям свои персональные данные, которыми они могут воспользоваться в корыстных целях.