В Центр по борьбе с дезинформацией поступают сообщения о действиях мошенников, которые звонят гражданам и пытаются получить коды из SMS. Злоумышленники утверждают, что данные необходимы якобы для «регистрации бюллетеня» на предстоящем референдуме.

Кроме того, в некоторых мессенджерах распространяются сообщения о том, что неизвестные лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и проводят так называемую «регистрацию участников голосования» по проекту Конституции.

Голосование проходит только на участках

В Центре по борьбе с дезинформацией подчеркнули, что подобные действия являются мошенническими.

Ни процедура голосования, ни подготовка к референдуму не предусматривают телефонных звонков гражданам или запросов кодов из SMS.

Голосование на референдуме проводится исключительно на избирательных участках с использованием бумажных бюллетеней.

Граждан призывают быть осторожными

Специалисты Центра призывают казахстанцев не сообщать личные данные и коды из SMS неизвестным лицам по телефону.

Также рекомендуется доверять только официальной информации, распространяемой центральной, территориальными и участковыми комиссиями по голосованию.

