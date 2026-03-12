В Центр по борьбе с дезинформацией поступают сообщения о действиях мошенников, которые звонят гражданам и пытаются получить коды из SMS. Злоумышленники утверждают, что данные необходимы якобы для «регистрации бюллетеня» на предстоящем референдуме.
Кроме того, в некоторых мессенджерах распространяются сообщения о том, что неизвестные лица, представляющиеся организаторами онлайн-голосования, обзванивают граждан и проводят так называемую «регистрацию участников голосования» по проекту Конституции.
Голосование проходит только на участках
В Центре по борьбе с дезинформацией подчеркнули, что подобные действия являются мошенническими.
Ни процедура голосования, ни подготовка к референдуму не предусматривают телефонных звонков гражданам или запросов кодов из SMS.
Голосование на референдуме проводится исключительно на избирательных участках с использованием бумажных бюллетеней.
Граждан призывают быть осторожными
Специалисты Центра призывают казахстанцев не сообщать личные данные и коды из SMS неизвестным лицам по телефону.
Также рекомендуется доверять только официальной информации, распространяемой центральной, территориальными и участковыми комиссиями по голосованию.
Программа «Серебряный возраст»: в Костанае трудоустраивают людей старше 50 лет
Снега много — тревоги тоже: костанайцы опасаются весеннего паводка
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.