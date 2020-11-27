Казахстанцев предупредили о мошенниках в период «черной пятницы»

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT предупредила казахстанцев об активизации мошенников во время проведения «черной пятницы», передает Tengrinews.kz.

«Все мы знаем не понаслышке о Всемирной распродаже «черная пятница». Берущая свое начало в Америке, она связана именно с розничным сегментом. Но акцию подхватили и интернет-компании, поскольку они быстрее реагируют на изменения и особенности мирового рынка, постоянно находятся в поиске подхода к своему клиенту», — отметили специалисты службы.

В Казахстане «Черная пятница» стартует с 27 ноября по 1 декабря.

«Эта грандиозная распродажа проходит в основном в интернет-магазинах, что соответственно вызовет большой интерес у мошенников. В преддверии «черной пятницы» злоумышленники создают фейковые аккаунты, на которых предлагается брендовый товар по бросовой цене. Помимо этого на почту рассылаются письма и создаются фишинговые интернет-ресурсы в надежде на то, что это привлечет ваше внимание», — добавили в KZ-CERT.

Служба KZ-CERT подготовила список рекомендаций для любителей шопинга в режиме онлайн:

1. Желательно придерживаться известных интернет-магазинов, во избежание попадания на мошеннический интернет-ресурс. Читайте отзывы о магазине не в источнике, а поищите в интернете. Также стоит обращать внимание на доменное имя в строке поиска и доменную зону;

2. Защитите свою платежную информацию. Например, вы планируете потратить определенную сумму, поэтому установите ограничение именно на эту сумму, дабы избежать потери всех денежных средств;

3. Защитите свои аккаунты и пароли. На многих интернет-ресурсах можно авторизоваться посредством привязки аккаунта к социальным сетям. Таким образом злоумышленник может получить доступ к вашей странице в соцсетях. Поэтому рекомендуется создать профайл в интернет-магазине заблаговременно, особенно если вы планируете совершать покупки в торговых точках, где раньше ничего не покупали;

4. Не подключаться к открытым сетям Wi-Fi. Если вы вышли из дома, рекомендуется подождать, пока вы не вернетесь домой, прежде чем что-либо покупать. По крайней мере, использовать сотовые данные на своем телефоне для подключения, а не общедоступные точки Wi-Fi, что не позволит злоумышленникам перехватить ваши данные;

5. При получении рассылки на электронную почту со ссылкой будьте внимательны, даже если оно пришло от известного онлайн-магазина. Всегда нужно помнить, что его тоже могли обмануть или взломать. Иногда поддельные письма и сайты во всем повторяют дизайн настоящих. А вот гиперссылки, скорее всего, будут неправильные — или с ошибками, или вообще будут отсылать не туда. По этим признакам можно отличить фишинговое письмо от настоящего. Поэтому рекомендуем вводить адрес вручную в новом окне браузера. Так Вы не упустите шанс принять участие в акции.

Специалисты отмечают, что 100-процентного алгоритма по защите от интернет-мошенничества нет, ведь здесь все зависит от пользователей.

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