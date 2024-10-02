В Казахстане набирают обороты факты мошенничества с участием так называемых «дропперов», которых злоумышленники используют в преступных целях. Зачастую этих людей привлекают обещаниями легкого заработка, не раскрывая, что на самом деле их действия связаны с криминалом.

Основные схемы включают финансовые операции, когда «дропперы» получают и переводят незаконно полученные деньги мошенникам, в том числе через свои счета, передают банковские карты или аккаунты финансовых систем, тем самым скрывая следы реальных преступников. Для пресечения таких фактов Генеральной прокуратурой и Верховным Судом выработан механизм по взысканию с «дропперов» денежных средств ввиду неосновательного обогащения в порядке статьи 953 Гражданского Кодекса РК. На сегодня только в Павлодарской области состоялось 83 таких судебных решений, где с «дропперов» взыскано более 110 миллионов тенге.

При этом, в случае установления непосредственной причастности «дропперов» к мошенничеству, они привлекаются к уголовной ответственности как соучастники.

Одновременно, прорабатываются вопросы по привлечению «дропперов» к административной и уголовной ответственностям за предоставление третьим лицам доступа к управлению банковскими счетами, средствами электронного платежа, передачу аутентификационнных данных к интернет-банкингу, электронному кошельку за материальное вознаграждение. Чтобы избежать вовлечения в подобные схемы, следует быть осторожными с предложениями «легкой» работы, не передавать личные банковские данные, и сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы. Генеральная прокуратура предупреждает, что участие в таких схемах может привести к уголовной ответственности и финансовым санкциям.

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