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Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества с арендой домов

— Сегодня, 09:07
Изображение для новости: Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества с арендой домов

polisia.kz


Вот рерайт для новостного сайта:

Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества при аренде домов отдыха

С наступлением летнего сезона в Казахстане активизировались мошенники, которые обманывают желающих арендовать дома отдыха, коттеджи и квартиры. О новой схеме предупредили в полиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники размещают в социальных сетях и на сайтах объявлений фиктивные предложения об аренде жилья. Потенциальным клиентам сообщают, что объект свободен, отправляют привлекательные фотографии и указывают реальные адреса, чтобы вызвать доверие. Чаще всего изображения берут из открытых источников в интернете.

После этого мошенники просят перевести предоплату для бронирования. Получив деньги, они сообщают о якобы возникших проблемах — ремонте, поломке или других обстоятельствах, из-за которых заселение невозможно. Затем перестают выходить на связь.

Полицейские рекомендуют соблюдать простые меры предосторожности:

  • не переводить предоплату незнакомым людям;
  • пользоваться только проверенными сервисами бронирования или официальными агентствами;
  • проверять адрес объекта через карты и другие сервисы;
  • искать фотографии жилья через обратный поиск, чтобы убедиться, что они не взяты из интернета;
  • обращать внимание на контакты арендодателя — отсутствие документов и единственный номер телефона могут свидетельствовать о мошенничестве;
  • с осторожностью относиться к предложениям с подозрительно низкой стоимостью.

В полиции напоминают, что в период отпусков люди часто торопятся организовать отдых и не всегда внимательно проверяют информацию. Этим и пользуются мошенники. Казахстанцев призывают проявлять бдительность, тщательно проверять условия аренды и не доверять сомнительным объявлениям.



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