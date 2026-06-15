Казахстанцев предупредили о новом опасном вирусе для Android





Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры предупредил казахстанцев о новой киберугрозе под названием DramaRAT.

По данным зарубежных специалистов, вредоносная программа распространяется через мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту, маскируясь под популярные сервисы, полезные приложения и различные документы.

В качестве приманки злоумышленники предлагают бесплатный доступ к ChatGPT, музыкальным платформам, VPN-сервисам, модификациям для Minecraft, а также рассылают файлы с названиями «Декларация», «Счёт на оплату» и другими документами, вызывающими доверие пользователей.

После установки приложение предлагает выполнить обновление, во время которого на устройство незаметно загружается основная вредоносная программа. Затем пользователю предлагают предоставить доступ к службе специальных возможностей Android.

Что может делать вирус

Получив расширенные права доступа, DramaRAT способен считывать информацию с экрана устройства, перехватывать логины, пароли и одноразовые коды подтверждения, управлять банковскими приложениями, получать доступ к конфиденциальным данным, имитировать действия владельца смартфона, а также устанавливать PIN-код и блокировать устройство.

Как защитить смартфон

Специалисты рекомендуют не устанавливать файлы, полученные через мессенджеры, SMS или электронную почту от неизвестных отправителей.

Также приложения следует скачивать только из официальных магазинов, не доверять предложениям бесплатного доступа к платным сервисам и внимательно проверять разрешения, которые запрашивают программы при установке.

Кроме того, пользователям советуют регулярно обновлять операционную систему и использовать современные средства защиты.

В Генеральной прокуратуре напоминают, что под видом полезного приложения злоумышленники могут получить полный контроль над устройством и доступ к личным данным владельца.

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