В Казахстане зафиксирован рост мошеннических схем, в которых злоумышленники прикрываются именем АО «НАК „Казатомпром“». Об этом сообщили правоохранительные органы, передаёт BAQ.KZ.

По данным полиции, в социальных сетях, мессенджерах и рекламных объявлениях распространяются фальшивые предложения об «инвестициях» якобы от лица национальной компании. Гражданам обещают быстрый заработок и «гарантированный доход», после чего предлагают пройти регистрацию на специальных онлайн-платформах.

В «Казатомпроме» ранее официально опровергли эту информацию, заявив, что компания не запускала никаких инвестиционных проектов для физических лиц и не привлекает средства населения. Все подобные предложения являются мошенничеством.

Отмечается, что аферисты используют фишинговые рассылки, поддельные сайты и фиктивные видеоролики, выдавая их за обращения руководства или сотрудников компании. После регистрации с потенциальными жертвами связываются так называемые «менеджеры», которые запрашивают номер телефона, ИИН, банковские реквизиты или предлагают внести деньги на «инвестиционный счёт». В некоторых случаях мошенники уговаривают сообщить коды из SMS или пройти «верификацию», что приводит к списанию средств.

Правоохранительные органы настоятельно советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не вводить личные данные на неизвестных ресурсах и никому не сообщать коды подтверждения, CVV и пароли от банковских приложений. Проверять информацию рекомендуется только через официальные источники компаний и государственных органов.

Тем, кто уже перевёл деньги или передал персональные данные, рекомендуют незамедлительно обратиться в банк для блокировки карты или доступа к счёту, сохранить переписку, номера телефонов, ссылки и скриншоты, а затем сообщить о произошедшем в полицию по номеру 102.

В департаменте полиции области Абай призвали граждан не верить обещаниям «лёгких денег» и предупреждать родственников, особенно пожилых людей, о мошеннических схемах под видом инвестиций в известные компании.

