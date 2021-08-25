Казахстанцев предупредили о последствиях покупки авто из Грузии и Азербайджана

В Казахстане участились случаи временного ввоза иностранных автомобилей для личного пользования, прибывающих на территорию страны с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, в основном указанные автомашины временно ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через пункты пропуска Департамента государственных доходов по Мангистауской области, они по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.

Согласно пункту 6 статьи 264 и пункту 2 статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства должны находиться на таможенной территории ЕАЭС в фактическом владении и пользовании декларанта, то есть лица, осуществившего ввоз по пассажирской таможенной декларации.

Однако часто выявляются факты постановки на государственный учет временно ввезенных транспортных средств для личного пользования в Республики Казахстан без производства таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин и налогов.

«Так, после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Республики Казахстан (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). То есть это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошлин и налогов», — рассказали в комитете.

В настоящее время комитетом выявлено 156 автотранспортных средств, которые поставлены на учет в Казахстане без уплаты таможенных пошлин и налогов.

«В этой связи КГД МФ РК доводит до сведения всех граждан Казахстана, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов», — добавили в ведомстве.

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