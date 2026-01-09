Главная транспортная прокуратура совместно с АО «Казпочта» реализовали проект, направленный на профилактику преступлений, связанных с почтовыми отправлениями.

В мобильном приложении QazPost.kz, которым пользуются более 500 тысяч человек, появилась интерактивная вкладка с переходом на официальный сайт Главной транспортной прокуратуры.

Что важно знать отправителям и получателям

В разделе размещены разъяснения об уголовной ответственности за пересылку и получение запрещённых предметов. Речь идёт о наркотических средствах, оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах, а также редких видах животных и растений, оборот которых запрещён или ограничен законодательством.

Профилактика преступлений через почтовые отправления

Как отмечают в надзорном органе, реализуемые меры направлены на предупреждение и снижение количества преступлений, совершаемых с использованием почтовых отправлений.

Статистика за последние три года

По данным прокуратуры, за последние три года на объектах транспорта зарегистрировано 235 преступлений, предусмотренных статьёй 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан — контрабанда предметов, изъятых из обращения либо ограниченных в обороте.

Призыв к бдительности

В Главной транспортной прокуратуре призывают граждан внимательно относиться к оформлению и получению посылок. О любых подозрительных фактах рекомендуется незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

