Казахстанцев предупредили о вербовке школьников в систему распространения наркотиков

Новая схема подразумевает продажу наркотиков с помощью школьников, которым предлагают «высокооплачиваемую работу» на время летних каникул? сообщает informburo.kz

В Алматы правозащитники на пресс-конференции «Наркодельцы охватывают подростков» в Казахстанском международном бюро по правам человека сообщили, что драгдилеры активно привлекают школьников и студентов к распространению наркотиков.

Школьников и студентов находят через социальные сети и мессенджеры, предлагая работу на лето. На первый взгляд это выглядит как безобидное рисование граффити, однако на самом деле это реклама канала в Telegram, где можно приобрести наркотики. Зарплату алматинцам предлагают от 25 тысяч тенге до 40 тысяч в рублях в день.

«Многие сидят без работы, молодёжь и дети вышли на каникулы, ищут способ заработать. Им предлагают распространять наркотики путём закладок и рисовать граффити с рекламой наркотиков. Так называемые курьеры сначала проходят проверку: можно ли им доверять. Во время проверки курьеры используют (вместо наркотиков. – Авт.) соль, соду. В общем, всё, что похоже на наркотик. Если подросток проходит проверку, то его берут на работу и обещают платить от 25 тысяч тенге в день при условии не менее 40 заказов. Они также разбивают своих курьеров по категориям. Несовершеннолетние доставляют более лёгкие наркотики, старшие ребята, совершеннолетние распространяют наркотики потяжелее», – рассказал на пресс-конференции в Алматы правозащитник Константин Гудаускас.

По его словам, более 130 молодых людей, в том числе студентов и школьников, рассказали ему о таких предложениях. Всем им пишут в основном с одного и того же аккаунта. Некоторым предлагали заработать в неделю более 100 тысяч тенге. Текст сообщений у многих одинаковый.

«В полиции говорят, что уже ведётся расследование, и у них много подобных обращений. Я хотел бы обратиться к родителям, чтобы они чаще заглядывали в телефоны детей. Большинство обращений под копирку», – сказал правозащитник.

На пресс-конференции выступил 16-летний подросток, который рассказал, как ему предлагали работу граффитиста. Его родители попросили журналистов не публиковать имя и изображение школьника.

«Я сидел в «ВКонтакте». Мне написали: «Выпрями спину». Я как понял, это делается, чтобы не игнорили. Я посмотрел, мне прислали прайс-лист: «Зайди в Telegram, напиши такому-то продавцу, будешь зарабатывать от 10 до 50 тысяч тенге в день». Я перешёл по этой ссылке. У меня спросили город и возраст. Потом сказали, что на мой возраст могут предложить только одну работу: рисовать граффити. Я спросил, что ещё есть, мне сказали, что есть работа «мукомола».

Граффити надо рисовать с текстом: «Всегда есть что» и дальше какое-то слово, но оно замазано. А «мукомол» должен фасовать в маленькие пакетики сахар, соду или соль. В одно место надо класть по 10 пакетиков и выслать описание с картой, то есть делать ложные закладки. Нужно ещё проверять, вскрыли ли пакеты, сообщил мальчик.

«Как мне объяснили, это нужно, чтобы проверять новых курьеров. За это ставка 27 тысяч тенге в неделю. А за граффити платят 400 тенге за рисунок. Мне сказали, что товар нелегальный», – рассказал школьник.

Одним из условий при приёме на работу курьера оказалось отсутствие вредных привычек, в том числе пристрастий к наркотикам.

История с этим мальчиком закончилась хорошо, так как он понял, что ему предлагают незаконную работу, за которую его могут посадить в тюрьму, и сообщил об инциденте своим родителям.

Скриншот предложения работы

В ДВД Алматы рассказали, что в период с 2015 года управлением по борьбе с наркобизнесом разоблачены три устойчивые преступные группировки, занимавшиеся сбытом наркотиков посредством интернет-пространства и популярных мессенджеров. Члены ОПГ уже осуждены.

«В настоящее время сотрудники оперативных подразделений полиции проводят комплекс оперативных и специальных мероприятий в отношении ещё двух преступных формирований, промышляющих данными преступлениями, в том числе с применением возможности новых технологий, при активном содействии спецподразделений органов внутренних дел. Разоблачение такого рода сообществ – дело не двух-трёх дней. Как правило, на разработку и изобличение фигурантов уходят месяцы, затрачиваются максимальные ресурсы полиции. В этой связи следует напомнить о принципе неотвратимости наказания, согласно которому виновные в совершении преступлений, в том числе и такого рода, будут задержаны и преданы суду», – сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

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