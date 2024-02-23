Казахстанцев предупредили о возможных сбоях со связью

Сегодня, 23 февраля 2024 года, некоторым казахстанцам напомнили о важном изменении в их жизни, которое, возможно, приведет к сбоям со связью, сообщает Zakon.kz.

Так, абоненты сотового оператора Activ получили сообщение-напоминание, что в ночь на 1 марта «произойдет изменение часового пояса на один час назад во всех регионах РК, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей».

В связи с этим абонентов Activ предупредили, что с 23:00 (UTC +6) 29 февраля по 6:00 (UTC +5) 1 марта «будут проводиться технические работы с возможным ограничением сервисов».

«Обращаем внимание, что на дополнительные сервисы могут влиять технические работы по изменению часового пояса, проводимые партнерами, такими как банки, госсервисы и прочее. Во избежание возможных ограничений вследствие технических работ в связи в переходом на новый часовой пояс UTC +5 рекомендуем произвести оплату по вашему тарифу заранее – до 29 февраля текущего года», – говорится в сообщении.

Также сотовый оператор Activ попросил абонентов «обратить внимание, что не все абонентские устройства (смартфоны, планшеты, М2М, модемы) смогут вовремя получить обновленную информацию о временной зоне».

«Если на вашем устройстве не произошло смены часового пояса, необходимо изменить его вручную», — сообщила пресс-служба Activ.

В свою очередь в пресс-службе другого казахстанского сотового оператора – Tele2/Altel – отметили, что подобное сообщение в ближайшие дни получат и их абоненты.

Также в Tele2/Altel пояснили, что оператор самостоятельно в системах сменит данные о часовом поясе. Чтобы он также сменился на мобильных устройствах, необходимо:

Для IOS

убедиться, что в настройках в разделе «Дата и время» выбрано/включено «автоматически» получение сведений о времени;

рекомендуется перезагрузить смартфон.

Для Android

убедиться, что в настройках в разделе «Дата и время» выбрано/включено «Автоопределение времени»; рекомендуется перезагрузить смартфон.



«В ночь на 1 марта оператор будет проводить работы по внесению изменений на различных системах, в связи с чем возможны кратковременные прерывания работы некоторых сервисов в период с 00:00 до 5:00. Оператор приложит все усилия для того, чтобы данные изменения прошли как можно более комфортно для наших абонентов», – добавили в пресс-службе Tele2/Altel.

Обновлено в 15:11

А сотовый оператор Beeline разместил у себя на сайте релиз по смене часового пояса, в котором рассказал, к чему стоит подготовиться абонентам:

«С 21:00 29 февраля до 9:00 1 марта на некоторых смартфонах и других мобильных устройствах, возможно, будет работать с ограничениями часть мобильных услуг. Мы предпринимаем все меры, чтобы влияние было минимальным, однако оно возможно на следующие сервисы:

проверка и пополнение баланса; смена и/или изменение наполнения тарифного плана; отключение и подключение услуг, включая «Доверительный платеж» и роуминг; звонки на международные направления; активация новых SIM-карт, перенос номера из сети одного оператора к другому, регистрация, перерегистрация и разблокировка номера; все виды оплат и покупок с баланса, включая проезд и покупки в App Store и Play Market, а также «КазАвтоЖол»; приложения: «Мой Beeline», Simply, BeeTV, hitter; короткие команды, в т. ч. *102# и *802#; голосовой робот в колл-центре и чат-бот на сайте beeline.kz, в приложении «Мой Beeline», в Telegram и другие».



Также абоненты Beeline могут столкнуться с небольшой задержкой при списании абонентской платы.

«Возможное ограничение в работе сервисов связано с переходом систем на единый часовой пояс и совершенно не является поводом для переживаний. Если хотите, при необходимости вы можете совершить важные вам действия со своим номером до 21:00 29 февраля или дождаться, когда все сервисы вновь будут точно работать в штатном режиме. Рассчитываем на понимание и желаем комфортного перехода на новое время!» – добавили в пресс-службе Beeline.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.