Казахстанцев предупредили об опасности ношения масок в мороз

Пользователи соцсетей утверждают, что опасаются носить медицинские маски при минусовой температуре. Некоторые казахстанцы соглашаются с этой теорией, сообщает zakon.kz.

Они заявляют, что это может быть опасно, и даже считают, что это «можно расценивать, как покушение на убийство со стороны властей».

На самом деле, независимо от погоды, никакой опасности медицинские маски не несут, — говорится в сообщении stopfake.kz.

Стоит отметить, что медицинские маски изготавливаются из специального материала — спанбонда. Одним из его преимуществ является то, что он способен выдерживать как высокие, так и низкие температуры. Даже при минусовой температуре медицинская маска не меняет своих свойств.

Зимой необходимо особенно тщательно следить за ее состоянием. Из-за дыхания и разницы температур она может покрываться инеем и намокать. Если это произошло, средство защиты необходимо заменить, — отмечают эксперты.

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