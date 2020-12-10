Казахстанцев предупредили об опасности ношения масок в мороз

Пользователи соцсетей утверждают, что опасаются носить медицинские маски при минусовой температуре. Некоторые казахстанцы соглашаются с этой теорией, сообщает zakon.kz.
Они заявляют, что это может быть опасно, и даже считают, что это «можно расценивать, как покушение на убийство со стороны властей».
На самом деле, независимо от погоды, никакой опасности медицинские маски не несут, — говорится в сообщении stopfake.kz.
Стоит отметить, что медицинские маски изготавливаются из специального материала — спанбонда. Одним из его преимуществ является то, что он способен выдерживать как высокие, так и низкие температуры. Даже при минусовой температуре медицинская маска не меняет своих свойств.
Зимой необходимо особенно тщательно следить за ее состоянием. Из-за дыхания и разницы температур она может покрываться инеем и намокать. Если это произошло, средство защиты необходимо заменить, — отмечают эксперты.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области