Предупреждение для пользователей опубликовали в Телеграмм-канале AQPARAT SAQSHYSY. Там разъяснили как мошенники взламывают WhatsApp через WhatsApp Web и бесплатный VPN



Как сообщают специалисты, если пользователь подключал WhatsApp Web на ноутбуке и использовали бесплатный VPN, аккаунт мог стать лёгкой мишенью для мошенников.

Вот как это работает и как защитить себя:

Как происходит взлом?

1. Использование бесплатного VPN:

Бесплатные VPN часто используют незащищённые серверы, а ваш интернет-трафик может быть перехвачен. Это включает и данные, которые проходят через WhatsApp Web.

2. Сессия WhatsApp Web:

Когда вы подключаете WhatsApp Web на ноутбуке, создаётся зашифрованное соединение между устройством и сервером. Если вы используете небезопасный VPN, мошенники могут получить доступ к вашей сессии, перехватив данные через посреднические серверы.

3. Подмена данных:

Злоумышленники могут “подставить” свои устройства в качестве промежуточного звена, перехватить QR-код или данные авторизации и получить доступ к вашей учётной записи.

Какие признаки взлома?

• Вы замечаете новые устройства в списке подключений WhatsApp Web, которые вы не узнаёте.

• Сообщения в чатах появляются или удаляются без вашего участия.

• Ваши контакты начинают получать подозрительные сообщения от вашего имени.

Что делать, если вы подозреваете взлом?

1. Немедленно завершите все сессии WhatsApp Web.

• Откройте WhatsApp → Настройки → Подключённые устройства → Завершите все сессии.

2. Отключите VPN на всех устройствах.

Используйте только проверенные платные сервисы VPN, которые обеспечивают высокий уровень защиты данных.

3. Смените пароль на всех устройствах.

• Если вы используете двухфакторную аутентификацию, обновите код.

4. Обратитесь в поддержку WhatsApp.

• В настройках приложения отправьте запрос через “Помощь”, если вы подозреваете, что доступ к вашему аккаунту был скомпрометирован.

Как избежать таких ситуаций в будущем?

• Используйте только проверенные VPN с сильным шифрованием.

• Не оставляйте активные сессии WhatsApp Web на устройствах, которые вы не контролируете.

• Включите двухфакторную аутентификацию в WhatsApp для дополнительной защиты.

• Регулярно проверяйте список подключённых устройств и завершайте старые сессии.

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