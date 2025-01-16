Предупреждение для пользователей опубликовали в Телеграмм-канале AQPARAT SAQSHYSY. Там разъяснили как мошенники взламывают WhatsApp через WhatsApp Web и бесплатный VPN
Как сообщают специалисты, если пользователь подключал WhatsApp Web на ноутбуке и использовали бесплатный VPN, аккаунт мог стать лёгкой мишенью для мошенников.
Вот как это работает и как защитить себя:
Как происходит взлом?
1. Использование бесплатного VPN:
Бесплатные VPN часто используют незащищённые серверы, а ваш интернет-трафик может быть перехвачен. Это включает и данные, которые проходят через WhatsApp Web.
2. Сессия WhatsApp Web:
Когда вы подключаете WhatsApp Web на ноутбуке, создаётся зашифрованное соединение между устройством и сервером. Если вы используете небезопасный VPN, мошенники могут получить доступ к вашей сессии, перехватив данные через посреднические серверы.
3. Подмена данных:
Злоумышленники могут “подставить” свои устройства в качестве промежуточного звена, перехватить QR-код или данные авторизации и получить доступ к вашей учётной записи.
Какие признаки взлома?
• Вы замечаете новые устройства в списке подключений WhatsApp Web, которые вы не узнаёте.
• Сообщения в чатах появляются или удаляются без вашего участия.
• Ваши контакты начинают получать подозрительные сообщения от вашего имени.
Что делать, если вы подозреваете взлом?
1. Немедленно завершите все сессии WhatsApp Web.
• Откройте WhatsApp → Настройки → Подключённые устройства → Завершите все сессии.
2. Отключите VPN на всех устройствах.
Используйте только проверенные платные сервисы VPN, которые обеспечивают высокий уровень защиты данных.
3. Смените пароль на всех устройствах.
• Если вы используете двухфакторную аутентификацию, обновите код.
4. Обратитесь в поддержку WhatsApp.
• В настройках приложения отправьте запрос через “Помощь”, если вы подозреваете, что доступ к вашему аккаунту был скомпрометирован.
Как избежать таких ситуаций в будущем?
• Используйте только проверенные VPN с сильным шифрованием.
• Не оставляйте активные сессии WhatsApp Web на устройствах, которые вы не контролируете.
• Включите двухфакторную аутентификацию в WhatsApp для дополнительной защиты.
• Регулярно проверяйте список подключённых устройств и завершайте старые сессии.