Предлагают продлить срок действия SIM-карт. О мошенниках предупреждают казазстанцев

Казахстанцы предупреждают друг друга о новом виде мошенничества, передает stopfake_kz В пересылаемом аудиосообщении описывается схема обмана людей, в которой им предлагают «продлить срок действия сим-карты».

Как рассказывают пользователи, мошенники звонят своим жертвам и представляются сотрудниками компаний-операторов сотовой связи. Далее они говорят потенциальной жертве, что срок действия ее или его сим-карты истекает и для того, чтобы продлить его, необходимо перейти по указанной ссылке. Таким образом мошенники получают доступ к приложениям банков, официальным аккаунтам и прочим персональным данным.

О подобной схеме мошенничества писали российские СМИ еще в 2022 году. Тогда для «продления срока действия сим-карты» нужно было продиктовать код доступа из SMS. Делая это, люди собственноручно предоставляли доступ к своим личным данным мошенникам.

В 2023 году о подобном обмане также сообщали в СМИ.

Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что сим-карты не имеют срока действия, а сроки действия других карт, будь то банковские или дисконтные, всегда указаны на самих картах.



Ни в коем случае не следует переходить по сомнительным ссылкам, а также сообщать по телефону коды из SMS, пароли, логины или иные данные, даже если собеседник представляется сотрудником банка или компании-оператора.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.