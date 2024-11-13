Агентство по финансовому мониторингу cообщает об участившихся случаях сбыта фальшивой иностранной валюты.

В Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр. В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук (14 900 долларов США). Злоумышленники задержаны. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте поддельных 25 000 долларов США и 10 000 EURO в одном из лотерейных клубов Уральска На данные денежные средства подозреваемые лица пополнили счета для осуществления ставок. В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».

В целом, с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2 000 евро, 10 купюр на сумму 1 000 юаней.

Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге. В целом, в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.

«Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у «менял», даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу», — говорится в сообщении АФМ.

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