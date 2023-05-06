Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в мессенджерах

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В Комитете Государственных Доходов Министерства финансов Казахстана предупредили о новом виде мошенничества.
По данным госорганов, неизвестные запрашивают у казахстанцев копии документов в мессенджерах, передает Tengrinews.kz.
В ведомстве предупредили, что органами государственных доходов такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются, и попросили казахстанцев быть бдительными, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях.