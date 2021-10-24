Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества в сети, когда злоумышленники предлагают людям погасить их кредиты за вознаграждение.

Как сообщает Telegram-канал FINANCE.kz, такие услуги по «удалению» кредитов предлагает один из аккаунтов Instagram, владельцы которого обещают аннулировать все долги, исправив некий реестр.

«Мы имеем доступ и связи в различных финансовых учреждениях, доступ к базе. Наши программисты разработали специальную программу, которая проникает к данным и чистит кредиты по указанным нами параметрам. Псоел зачистки ваших долгов просто не существует! Восстановить ваш кредит МФО или банк не сможет, так как зачистка идёт в резервном хранилище. Мы работаем в России, Украине и Казахстане в онлайн-режиме», – говорится в сообщениях «доброжелателей».

По сообщению канала, за «удаление» долга в 1,2 млн тенге они попросили 80 тысяч. Всё, что потребовалось от владельца кредита, – имя, ИИН и телефон. Работает аккаунт действительно из Украины и даёт номер карты, выданной Monobank’ом.

«Как это работает на самом деле? Всё, что нужно мошенникам, – ваш номер телефона. После оплаты их «услуг» вам при помощи сервиса, изменяющего отправителя SMS, пришлют сообщение, что ваш кредит погашен и вы больше ничего не должны. Конечно же, никакой кредит не погашен, но когда вы об этом узнаете – ребят уже и след простынет», – предупреждает Telegram-канал.

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