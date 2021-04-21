USD 432.01
EUR 518.67
RUB 5.61
  1. Home
  2. Общество
  3. Казахстанцев предупреждают об участковых с камерами

Казахстанцев предупреждают об участковых с камерами

Казахстанцы через WhatsApp предупреждают друг друга об участковых полицейских, которые снимают на камеру покупателей без масок и штрафуют их, сообщает zakon.kz.

Это старый фейк, который появился в соцсетях еще осенью 2020 года, — говорится в сообщении Stopfake.kz.

Эту информацию ранее опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Сотрудники полиции совместно с мониторинговыми группами действительно проверяют увеселительные заведения, могут проверять и людей на улицах. Однако при выявлении нарушения они обязаны составить рапорт и взять письменную объяснительную у нарушителя. После этого все документы рассматривают в региональном уполномоченном органе. И только потом могут наложить штраф. По фотографии этого никто не делает, — пояснял официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, фотографии и видеозаписи нарушителя недостаточно для того, чтобы привлечь его к ответственности и наложить штраф.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Пропажу золота из квартиры женщина обнаружила через месяц — ДП Костанайской области