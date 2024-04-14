Казахстанцев призвали не распространять ложную информацию об угрожающей ситуации из-за паводков

В Министерстве культуры и информации Казахстана обратились к гражданам не распространять непроверенную информацию, а также фейки о якобы угрожающей ситуации в связи с паводками. В министерстве подчеркнули, что это мешает работе по их ликвидации, сообщает Zakon.kz.

В информации указано, что в этой непростой ситуации, которая требует максимальной концентрации и эффективности ресурсов, необходимо проявить сознательность, аккумулируя все силы на поддержку.

«Дорогие друзья! В настоящее время Казахстан борется с водной стихией. На борьбу с паводками брошены все возможные силы и резервы, человеческие ресурсы и техника. Сами жители подтопленных районов, а с ними более двадцати тысяч волонтеров, работают плечом к плечу с государственными органами. Казахстанцы проявили привычное для нас единение, сочувствие и сопричастность. На предельном уровне самоотверженности и профессионализма круглосуточно на грани человеческих возможностей работают сотрудники ЧС, министерств обороны и внутренних дел, аварийных служб, государственные служащие. Сегодня важна каждая работающая бригада, каждая единица техники и каждая пара рук. В этот сложный момент, требующий максимальной концентрации и эффективности ресурсов, нам необходимо проявить такую же слаженность и ответственность при распространении информации. К сожалению, были случаи, когда из-за фейковых сообщений о возникновении аварий и подтоплений спасательные и аварийные бригады направлялись туда для выполнения работ, но лишь зря теряли время», – отмечается в обращении.

В ведомстве добавили, что в ходе мониторинга информационного поля министерством выявлено 29 фактов распространения ложной и некорректной информации, которая в последующем получила опровержение со стороны уполномоченных органов.

«Основная часть ложной информации связана с распространением в мессенджерах фейковых рассылок. Наиболее часто вбрасывалась недостоверная информация в отношении угроз прорыва плотин, разрушения дорог республиканского значения, аварий на водохранилищах, электростанциях и других стратегических объектах, заражения питьевой воды, ложные сообщения о местах и порядке эвакуации, о сборах и выплатах денежных средств. Например, размещенная в социальных сетях информация о возможной аварийной остановке водоснабжения в Актобе и якобы открытии шлюза водохранилища была опровергнута акиматом Актюбинской области».

Министерство культуры и информации РК

Вместе с тем, продолжили в министерстве, акиматом Костанайской области было предоставлено официальное опровержение сообщения об обрушении части моста через реку Аят в районе Б. Майлина, а также о подтоплении скотомогильников в регионе.

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