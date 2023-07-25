Казахстанцев призывают экономить интернет

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин призвал казахстанцев экономить интернет. По его словам, это такой же исчерпаемый ресурс, как и вода, передает Tengrinews.kz.
«Понятно, что казахстанцы привыкли потреблять 15-20 гигабайт информации. Но давайте экономить. Давайте понимать, что мобильный интернет – он дорогой. Когда домой приходите, надо на Wi-Fi переключаться. Должна быть культура, культура экономии. Воду надо экономить? Без воды человек не может жить, но ее надо экономить. Вы с этим согласны?» — обратился Мусин к журналистам в кулуарах правительства.
Когда министру возразили, что вода, в отличие от интернета, ресурс исчерпаемый, чиновник заявил, что интернет ничем от нее не отличается.
«Интернет тоже исчерпаемый ресурс. Если вам нужно провести технический ликбез, то я готов. Он исчерпаемый, потому что базовая станция подключает определенное количество мобильных устройств. Если свыше определенного количества мобильные устройства подключаются, то связь начинает деградировать. А чтобы вторую базовую станцию установить, нужны значительные инвестиции. А инвестиции откуда берутся?» — снова задал вопрос Мусин.
«Из нашего кармана!» — последовала реплика.
«А как по-другому? Экономика так построена, что каждый за что-то платит», — заметил министр.
Напомним, что на недавнем совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос качества интернета в Астане, заявив, что стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего.
В ответ министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин обвинил в этом радиофобов и в общем казахстанцев.