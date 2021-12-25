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Казахстанцев проинформировали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

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За прошедшие сутки (24 декабря) зарегистрировано 442 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 460 случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 985 458 случаев, из них за сутки:

  • в Нур-Султане – 83,
  • в Алматы – 44,
  • в Шымкенте – 4,
  • в Акмолинской области – 49,
  • в Актюбинской области – 2,
  • в Алматинской области – 7,
  • в Атырауской области – 12,
  • в ВКО – 21,
  • в Жамбылской области – 4,
  • в ЗКО – 11,
  • в Карагандинской области – 59,
  • в Костанайской области – 42,
  • в Кызылординской области – 8,
  • в Мангистауской области – 3,
  • в Павлодарской области – 45,
  • в СКО – 46,
  • в Туркестанской области – 2

Еще  588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане — 90,
  • в Алматы — 74,
  • в Шымкенте — 0,
  • в Акмолинской области — 58,
  • в Актюбинской области — 0,
  • в Алматинской области — 0,
  • в Атырауской области — 16,
  • в ВКО — 31,
  • в Жамбылской области — 18,
  • в ЗКО — 23,
  • в Карагандинской области — 115,
  • в Костанайской области — 98,
  • в Кызылординской области – 5,
  • в Мангистауской области — 4,
  • в Павлодарской области — 44,
  • в СКО — 0,
  • в Туркестанской области — 12.

Всего в стране выздоровели 956 634 человек от COVID-19.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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