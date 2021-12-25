Казахстанцев проинформировали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

За прошедшие сутки (24 декабря) зарегистрировано 442 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 460 случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 985 458 случаев, из них за сутки:

в Нур-Султане – 83,

в Алматы – 44,

в Шымкенте – 4,

в Акмолинской области – 49,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 7,

в Атырауской области – 12,

в ВКО – 21,

в Жамбылской области – 4,

в ЗКО – 11,

в Карагандинской области – 59,

в Костанайской области – 42,

в Кызылординской области – 8,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 45,

в СКО – 46,

в Туркестанской области – 2

Еще 588 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане — 90,

в Алматы — 74,

в Шымкенте — 0,

в Акмолинской области — 58,

в Актюбинской области — 0,

в Алматинской области — 0,

в Атырауской области — 16,

в ВКО — 31,

в Жамбылской области — 18,

в ЗКО — 23,

в Карагандинской области — 115,

в Костанайской области — 98,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области — 4,

в Павлодарской области — 44,

в СКО — 0,

в Туркестанской области — 12.

Всего в стране выздоровели 956 634 человек от COVID-19.

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