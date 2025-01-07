«Преступники хорошо мониторят соцсети, они хорошо разбираются в социальных сетях, знают, чьи страницы мониторить. А когда, допустим, медийная, публичная личность пишет: «Мы уехали в отпуск на 10 дней», условно там в Таиланд с семьей, это практически объявление для преступника, что дома никого нет, ключ под ковриком, сейф в шкафу. Надо всегда проявлять информационную безопасность», — сказала Азирбек на брифинге в РСК Алматы.

Также она предостерегает, что оставление ключей от квартиры соседям — не лучшая идея.