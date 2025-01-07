Полиция Алматы просит казахстанцев не писать в социальных сетях о своих отъездах, передает корреспондент Tengrinews.kz. По словам официального представителя департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, этой информацией могут воспользоваться злоумышленники.
«Преступники хорошо мониторят соцсети, они хорошо разбираются в социальных сетях, знают, чьи страницы мониторить. А когда, допустим, медийная, публичная личность пишет: «Мы уехали в отпуск на 10 дней», условно там в Таиланд с семьей, это практически объявление для преступника, что дома никого нет, ключ под ковриком, сейф в шкафу. Надо всегда проявлять информационную безопасность», — сказала Азирбек на брифинге в РСК Алматы.
Также она предостерегает, что оставление ключей от квартиры соседям — не лучшая идея.
«Ни в коем случае не надо по старинке соседям оставлять ключи, чтобы полили цветочки, покормили домашних животных. Надо проявлять бдительность. Если эта квартира, к примеру, на нижних этажах, то элементарно оснастите окна решетками. Можно будет квартиру взять под сигнализацию, самую простую, без всяких наворотов. Превентивные меры помогут защитить ваше имущество. И ни в коем случае нельзя использовать социальные сети как доску объявлений», — резюмировала Азирбек.