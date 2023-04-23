Казахстанцев пугают картой, на которой республика входит в состав Китая

В Казнете распространяется карта, якобы опубликованная Министерством природных ресурсов Китая. Согласно ей, часть Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, а также Монголия, Кыргызстан и Дальний Восток являются частью Китая, передает Liter.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Эксперты выяснили, что эта карта впервые появилась в интернете в мае 2015 года в Twitter-аккаунте Fakomonic. Тогда подпись к ней гласила, что карта взята из школьного учебника.

В марте 2023 года карта вновь появилась в русскоязычном сегменте сети, однако теперь утверждалось, что ее составили в Министерстве природных ресурсов Китая в рамках «Норм отображения содержимого в открытых картах» от 6 февраля 2023 года. Однако поиск нормативного акта с таким названием на китайском языке не дал никаких результатов.

На официальном сайте Министерства природных ресурсов Китая есть страница Центра экспертизы картографических технологий. Там сказано, что всего центром выпущено 269 карт Китая. Их можно скачать на этой же странице. Ни одна из них не похожа на ту, которую сейчас распространяют в Казнете. Также важно отметить, что на распространяемой карте есть надпись на китайском языке, которая означает «Карты Китая в начале династии Цин». Действительно, опубликованные в сети карты Китая той эпохи (с 1644 года) совпадают с распространяемой картой, — объяснили в Stopfake.kz.

Таким образом, можно сказать, что распространяемая карта — историческая и демонстрирует границы Китая времен династии Цин. В русскоязычном сегменте сети она распространяется с 2015 года в разных контекстах. На сайте Министерства природных ресурсов Китая карта не опубликована.

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