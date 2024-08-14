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Казахстанцев пугают сообщениями «о серии сильных землетрясений 16 августа»

Фотография для новости Казахстанцев пугают сообщениями "о серии сильных землетрясений 16 августа"

Фото взято с сайта vm.ru

В одном из Telegram-каналов появилась новость о том, что по всей планете 16 августа в 4:00 произойдут сильные землетрясения. 

Якобы информация об этом есть в картах, которые обнаружены в архивах российского политика Жириновского. Это фейк, сообщает stopfake.kz

Сообщение прокомментировали в Институте сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

«По официальным данным международных сейсмологических центров, сильные землетрясения с магнитудой более 5,5 балла 16 августа не ожидаются. В том числе и на территории Казахстана.

Все чрезвычайные события, происходящие в нашей стране, на приграничных территориях, а также транзитные землетрясения, которые регистрируют наши приборы, оперативно размещаются в телеграм-канале «112 KZ» и на сайте seismology.kz.

Доверяйте только официальной информации», — говорится в сообщении пресс-службы Института сейсмологии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

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