Казахстанцев с «красным» статусом будут штрафовать

Имея «красный» статус в приложении Ashyq, казахстанцев будут привлекать к адмответственности за посещение общественных мест, сообщила на брифинге глава управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, воспитания и образования МЗ РК Марал Рахимжанова, передает корреспондент zakon.kz.

На стадии пилотного проекта фактически меры не принимались. На сегодняшний день ведется разъяснительная работа с населением о том, что если человек получил ПЦР-тест положительный, он является инфицированным даже если у него нет признаков, он может распространять инфекцию, быть опасным для окружающих, — сообщила Марал Рахимжанова.

Она напомнила, что в случае выявления положительного ПЦР каждому из инфицированных выдается расписка, в которой дается разъяснение о необходимости изоляции и нахождения на домашнем карантине.

Лица, у кого есть показания к госпитализации — госпитализируются. Но необходимо отметить, что действующим законодательством предусмотрены статьи адмкодекса о привлечении лиц к ответственности в виде штрафа. Если по статье 425, то здесь 25 МРП, если по статье 431, то там 5 МРП, — уточнила глава управления.

По ее словам, на сегодняшний день постановлением главного государственного санитарного врача прописан механизм выявления таких лиц и механизм привлечения.

На сегодняшний день предусмотрено, что на каждое лицо, которое выявлено в рамках Ashyq, передается смс-сообщение, что ему необходимо придерживаться правила изоляции 14 дней. Вместе с тем, если это лицо окажется повторно в общественных местах, то тогда в отношении него возбуждается территориальный департамент получает через информационную систему о том, что он второй раз посетил общественное место и привлекается это лицо к административному штрафу, — объяснила Рахимжанова.

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