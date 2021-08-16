Казахстанцев с поддельными паспортами вакцинации призвали сделать прививку

Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін» инициирует «амнистию» купленных паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

Как отметили в «Ел үшін егілемін», некоторые казахстанцы обратились в гражданский штаб и признались, что имеют паспорта вакцинации без проведения самой процедуры, другие — что самостоятельно купили паспорта из-за нехватки информации о вакцинах от COVID-19 и страха перед ними.

Многие граждане в процессе изучения информации о доступных вакцинах, а также из-за роста тяжелых и летальных случаев коронавируса в своем окружении поняли, что заблуждались, и хотели бы получить реальную иммунизацию через вакцинацию. Однако они не могут этого сделать, так как уже зафиксированы в базе данных, как вакцинированные. Люди остаются с высокими рисками заболеть COVID-19 в тяжелой форме, сообщает Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін»

В связи с этим гражданский штаб «предлагает провести своего рода амнистию для таких граждан».

Казахстанец, который ранее купил паспорт вакцинации и хочет исправить эту ошибку, должен иметь возможность прийти в прививочный пункт и получить доступную вакцину. Он не должен быть за это наказан. Однако для обеспечения принципа справедливости в этом случае вакцинация должна быть платной услугой, сообщает Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане «Ел үшін егілемін»

В гражданском штабе считают, что основная борьба государства должна быть направлена на людей, которые продают паспорта и уничтожают вакцины, а также дают ложные медотводы.

Заведено более 60 уголовных дел за фальсификацию документов о получении прививки.

Мы призываем всех, кто по каким-либо причинам получил паспорт вакцинации без самой полной процедуры вакцинации, прийти в поликлиники и сделать себе любую из имеющихся в наличии вакцин. Важно понять, что вы это сделаете для сохранения своего здоровья и жизни, и безопасности ваших близких. Без вакцины вы не защищены от самых тяжелых последствий коронавируса, включая смерть, — призвал доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, академик РАМТ, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, один из лидеров-экспертов Гражданского штаба Вячеслав Локшин.

Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса в Казахстане предлагает правительству Казахстана в рамках Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса создать рабочую группу по выработке механизма амнистии, и готов стать площадкой для сбора мнений среди экспертного сообщества и нахождения оптимальных решений в сложившейся ситуации.

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