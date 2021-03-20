Казахстанцев снова завлекают соцвыплатами в размере 50 тыс. тенге

Казахстанцам вновь начали поступать предложения о «помощи» в оформлении соцвыплат от мошенников. В этот раз неизвестные предлагают оплатить ЕСП на номер карты, чтобы получить 50 тыс. тенге, пишет nur.kz

Как пишет официальный портал StopFake, злоумышленники в своей деятельности пользуются чат-ботом в «Телеграме», который отправляет автоматическое предложение оплатить «ЕСП» в размере 2 917 тенге для получения соцвыплаты в размере 50 тыс. тенге. При этом отмечается, что через бота гражданам обещают «100-процентную гарантию» поступления выплаты. Как отмечают фактчекеры, соцпомощь в размере 50 тыс. тенге выплачивалась в прошлом году во время действия режима ЧП, выплаты производились фондом Birgemiz. Деньги могли получить социально уязвимые граждане страны, при этом выплата никак не зависела от уплаты единого совокупного платежа (ЕСП).

Кроме того, в 2020 году дважды производились выплаты соцпомощи в размере 42 500 тенге, которые выдавались гражданам за счет госбюджета. Прием заявок на получение этих выплат завершился в сентябре 2020 года. Далее портал указывает, что информацию о новой выплате в размере 50 тыс. тенге, которые были бы привязаны к ЕСП, опровергли в Минтруда и соцзащиты. «Это однозначно фейк. Выплата в размере 50 тысяч тенге производилась из фонда Birgemiz в прошлом году. Привязки к оплате ЕСП по этой выплате не было. Кроме того, оплачивать ЕСП нужно было самозанятым гражданам, которые претендовали на выплату в размере 42 500 тенге в период ЧП», — сообщил пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК Александр Кононец.

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