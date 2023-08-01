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Казахстанцев стали гораздо чаще штрафовать за превышение скорости

pixabay.com

Об этом передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

В январе-июне было наложено 1,6 млн административных штрафов за превышение установленной скорости движения. Относительно прошлогоднего уровня это больше на 40%, или 450,5 тыс. ед. Так много по итогам первых 6 месяцев не было по крайней мере 10 лет, следует из данных КПСиСУ ГП РК.

Любопытно, что показатель стабильно растет с 2018 г. Причем чаще всего – скачками. Как следствие, последние 3 года он находится на очень высоком уровне — свыше 1 млн ед.

Конечно, все это приводит к росту общей суммы наложенных штрафов. За год она увеличилась на 61% — с 12,8 млрд тенге до 20,6 млрд тенге. Правда, не последнюю роль в этом сыграл и рост среднего размера штрафа на 15% (1,7 тыс. тенге), до 13 тыс. тенге.

Сейчас взыскаемость наложенных штрафов составляет 78%. То есть до казны не доходит пятая часть средств. Однако это не так уж и плохо. 10 лет назад взыскаемость не дотягивала даже до 50%.

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