Казахстанцев возмутили ПЦР-тесты из трущоб

Пользователи Казнета распространяют видеоролик, демонстрирующий детей, сидящих на полу и упаковывающих стики для забора биоматериала для ПЦР-анализа в пластиковые пакеты. На детях нет ни масок, ни перчаток, а условия, в которых собираются медицинские наборы, не стерильны. Некоторые пользователи высказывают мнение, что такие наборы поставляются по всему миру, а значит, доверять ПЦР-тестам нельзя. Это не так, сообщает stopfake.kz

Видео, о котором идет речь, было снято в Сан-Гианешвар-Нагар в Улхаснагаре, в 50 км к востоку от Мумбаи. Женщины и дети, упаковывающие наборы для ПЦР-тестирования на полу, делали это по заказу местного поставщика Маниша Кесвани.

После того как видео попало в Сеть, на недобросовестного поставщика завели дело, а в больницах и поликлиниках Индии начались проверки. Частным больницам и аптекам было запрещено закупать наборы Bio-Swab, которые собирались в трущобах.

В Казахстан подобные наборы не поступали. Об этом сообщили в Комитете медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

«На сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрированы и разрешены к применению ПЦР-тесты, произведенные в таких странах, как Россия, Корея, Германия, Китай, Казахстан», — сказано в ответе ведомства.

Качество медицинских изделий, поступающих в нашу страну, проверяется в несколько этапов: первичная экспертиза на проверку полноты комплектности представленных документов (регистрационное досье); специализированная экспертиза, в ходе которой осуществляется оценка качества; лабораторные испытания, проводимые в аккредитованных испытательных лабораториях НЦЭЛС, действующих согласно государственным и международным стандартам.

В Комитете также подчеркнули, что в период обращения медицинских изделий на рынке функционирует система фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности.

Из этого следует, что распространяемый в Сети видеоролик не имеет отношения к Казахстану. Показанные на видео нестерильные наборы в нашу страну никогда не завозились. Все медицинские изделия, доступные на территории Казахстана, соответствуют санитарным нормам и проходят обязательную проверку.

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