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Казахстанцев, недовольных инициативой увеличения взносов по ОСМС в 5 раз, поддержал депутат Аймагамбетов

Фотография для новости Казахстанцев, возмутившихся инициативой увеличения взносов по ОСМС в 5 раз, поддержал депутат Аймагамбетов

pixabay.com

В своем телеграмм-канале высказался об инициативе Минздрава Казахстана депутат Асхат Аймагамбетов. 

Инициатива по увеличению отчислений по ОСМС вызывала справедливое возмущение, считает депутат Асхат Аймагамбетов.

«До сих пор не решены системные проблемы: отсутствие прозрачности и цифровизации, низкие тарифы, методологические недоработки, не охваченные ОСМС несколько миллионов граждан и путаница в пакетах ГОБМП и ОСМС. Первоначальная более или менее сбалансированная модель финансирования при внедрении была изменена, ставки взносов государства были уменьшены в разы. Более того, республиканский бюджет не доплачивает в Фонд по своим обязательствам касательно взносов за отдельные категории граждан. В результате, вместо уменьшения затрат граждан на платное лечение, сегодня они растут. Только за последние 2 года карманные расходы населения на медуслуги увеличились с 27,7% до 31,1%. Сегодня медицинским организациям не хватает средств, растет кредиторская задолженность больниц, увеличивается время ожидания получения медицинской помощи гражданами, снижается также доступность медицинской помощи. К сожалению, сегодня Фонд не стал классической страховой организацией со всеми принципами страхования, а превратился во внебюджетный фонд. Насколько справедливо взваливать теперь все на граждан, увеличивая взносы?», — возмутился Аймагамбетов.

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