USD 477.21
EUR 505.89
RUB 4.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Казахстанцев встревожила опасная игра детей на дорогах

Казахстанцев встревожила опасная игра детей на дорогах

Скриншот из видео

Опасная игра детей на проезжей части встревожила казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Предположительно, речь идет о смертельной игре «Беги или умри».

В социальных сетях РК опять стали появляться видео опасного развлечения, которое может привести к трагедии.

В городе Риддер был замечен подобный случай. В местном паблике появилось видео от очевидца.

«Добрый день. Магазин Гемма, сегодня время 13:30 где то, чьи-то дети опять резвятся. Все наслышаны об игре «Беги или умри». Tак вот, мальчик в серо-зеленой куртке в капюшоне стал перебегать дорогу перед черной четыркой вроде. Водитель успел вовремя затормозить. А толпа его друзей стояли и ржали вместе с ним потом. Может родители узнают своих детей. Для вашего же спокойствия надо наказывать их. Видео прилагаю. Анонимно», — написал подписчик, приславший видео.

СМИ сообщают, что такие смертельные игры подростков ранее были замечены в России, Беларуси и Украине.

Суть этой «опасной забавы» в том, что дети резко выбегают с обочины дороги прямо под колеса автомобилей. Все это снимают на видео.  Дети могут «играть» как на деньги, так и просто ради развлечения. Родителям следует быть более внимательными со своими детьми, и предупредить их об опасности подобных развлечений, которые могут привести к смерти или тяжелой инвалидности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Новая дисциплина может появиться в школах и вузах Казахстана
Следующая новость

Костанайца, проникшего в квартиру, где убили женщин, наградили