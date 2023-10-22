Казахстанцев встревожила опасная игра детей на дорогах

Скриншот из видео
Опасная игра детей на проезжей части встревожила казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Предположительно, речь идет о смертельной игре «Беги или умри».
В социальных сетях РК опять стали появляться видео опасного развлечения, которое может привести к трагедии.
В городе Риддер был замечен подобный случай. В местном паблике появилось видео от очевидца.
«Добрый день. Магазин Гемма, сегодня время 13:30 где то, чьи-то дети опять резвятся. Все наслышаны об игре «Беги или умри». Tак вот, мальчик в серо-зеленой куртке в капюшоне стал перебегать дорогу перед черной четыркой вроде. Водитель успел вовремя затормозить. А толпа его друзей стояли и ржали вместе с ним потом. Может родители узнают своих детей. Для вашего же спокойствия надо наказывать их. Видео прилагаю. Анонимно», — написал подписчик, приславший видео.
СМИ сообщают, что такие смертельные игры подростков ранее были замечены в России, Беларуси и Украине.
Суть этой «опасной забавы» в том, что дети резко выбегают с обочины дороги прямо под колеса автомобилей. Все это снимают на видео. Дети могут «играть» как на деньги, так и просто ради развлечения. Родителям следует быть более внимательными со своими детьми, и предупредить их об опасности подобных развлечений, которые могут привести к смерти или тяжелой инвалидности.