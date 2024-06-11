Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому казахстанцев за адмнарушения будут отправлять на общественные работы, сообщает Zakon.kz. Об этом пишет Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», – говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции Азамат Ескараев рассказал, что в настоящее время служба пробации совместно с акиматами уже реализует данный вид наказания в рамках уголовных правонарушений. В свою очередь проектом закона предлагается применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде «привлечения к общественным работам», при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами.

Применение общественных работ в рамках дел об административных правонарушениях возможно по целому ряду составов с учетом сопоставимости административного взыскания с характером и степенью общественной опасности правонарушения, его последствий, личностных особенностей виновного.

«Проектом закона механизм применения «привлечения к общественным работам» предлагается осуществлять следующим образом. Виды общественных работ и перечень организаций, в которых должны исполняться общественные работы, будут определяться акиматами (по аналогии с УК РК)».

Азамат Ескараев

По его словам, вместе с тем акиматы с момента поступления постановления суда вызывают правонарушителя, заполняют его личные данные, разъясняют ему права и обязанности, порядок исполнения общественных работ, направляют уведомление в организации о направлении к ним лица для выполнения общественных работ; составляют график и периодичность выполнения общественных работ, осуществляют контроль за исполнением правонарушителем общественных работ и уведомляют органы внутренних дел об уклонении лица от выполнения общественных работ.

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