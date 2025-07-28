Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 июля представили синоптики Казгидромета.
В заключительные дни месяца погодные условия на территории Республики Казахстан будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом.
В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра. По республике в целом ожидается усиление ветра, в южных областях — с пыльными бурями.
Температурный фон в северных регионах понизится до +18…+23 °C. На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется.
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