Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 июля представили синоптики Казгидромета.

В заключительные дни месяца погодные условия на территории Республики Казахстан будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом.

В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра. По республике в целом ожидается усиление ветра, в южных областях — с пыльными бурями.

Температурный фон в северных регионах понизится до +18…+23 °C. На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется.

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