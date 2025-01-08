Не так давно в Казахстане появилась новая схема мошенничества, которая поражает своей виртуозностью. Злоумышленники теперь не просто пытаются украсть деньги: они «вооружились» страхами и доверием граждан к «официальным» источникам, сообщает Zakon.kz.

О том, как это работает, казахстанцам рассказали специалисты, разместив подробный пост в Telegram-канале о мошенничествах Aqparat saqshysy.

Поддельный вызов в суд

Схема начинается с того, что к вам приходит письмо по почте или на email с официальным оформлением. На нем печать суда, имя судьи, дата и время «заседания». Вас обвиняют в нарушении: от «долга за коммунальные услуги» до «распространения запрещенного контента».

Звонок от мошенников

Через день-два раздается звонок. Голос уверенного «сотрудника прокуратуры» или «следователя» говорит: «Вы пропустили повестку в суд, мы можем урегулировать дело без разбирательства».

Давление через угрозы

Вас запугивают: «Если вы не оплатите штраф до конца дня, к вам приедет полиция». Для большей убедительности мошенники могут назвать ваш адрес или ИИН (иногда такие данные попадают к ним через утечки баз).

Моментальный «штраф»

Вас просят перевести деньги через терминал или на «официальный счет» (на самом деле это карта мошенников).

Почему это работает

Никто не хочет связываться с судами или иметь дело с полицией.

Мошенники используют настоящие юридические термины, данные, а поддельные письма выглядят, как оригиналы.

Как защититься от такой схемы

Проверяйте документы. Если вам пришло «письмо из суда», свяжитесь с органами через официальные номера телефонов.

Не поддавайтесь панике. Настоящие судебные дела не решаются через звонки или переводы на карты.

Не доверяйте звонкам. Настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут звонить вам с такими требованиями.

Проверяйте счета. Любой «официальный счет» можно проверить через банк.

Если столкнулись с таким видом мошенничества, то следует сразу же обратиться в полицию.

Также стоит предупредить своих близких, особенно пожилых родственников – они чаще всего становятся жертвами таких схем.

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