Казахстанцев ждет новое повышение тарифов на электроэнергию

«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) подала заявку на повышение предельного тарифа за свои услуги на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.

Известно, что в своей заявке KEGOC просит уполномоченный орган разрешить увеличить тарифы на 30%, однако, далеко не факт, что заявку удовлетворят в полном объеме.

Доля затрат на услуги компании в цене на свет для конечного потребителя составляет порядка 10%. То есть, даже если тарифы повысят на 10%, то для конечного потребителя тариф вырастет максимум на 1%. Но все зависит от того, какой тариф нам утвердят (к осени), потом будет понятно, насколько вырастет для конкретного потребителя, — пояснил управляющий директор по финансам и учету АО «KEGOC» Айбек Ботабеков в ходе онлайн-встречи в рамках проекта KASE «День эмитента».

В соответствии с законом, ожидаемый максимальный срок утверждения предельных тарифов на 2021-2025 годы — до конца августа, с вводом в действие с 1 октября.

В KEGOC пояснили, что подали заявку на повышение своих тарифов в связи с повышением предельных цен на электроэнергию, которую КЕGOC закупает для компенсации технологических потерь, необходимостью погашения долгов, и затратами на инвестпроекты.

В тариф не входят затраты, в соответствии с правилами, на премии, также не связанные с оказанием услуг – на обучение персонала, которые напрямую не влияют на качество оказываемых услуг. Нет в тарифе административных расходов (представительские, членские взносы в ассоциации). То есть, в тариф не включены все те затраты, которые прямо не влияют на объемы и качество оказываемых услуг, — заключил Айбек Ботабеков.

Ранее с 1 апреля выросли предельные тарифы на электроэнергию у энергопроизводящих компаний.

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