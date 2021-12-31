Казахстанцев ждут длинные выходные

В первый месяц 2022 года казахстанцев ждут 13 выходных дней при пятидневной рабочей неделе, передает Tengrinews.kz.

Первый день 2022 года начинается с субботы, праздничные выходные дни — 1 и 2 января — выпадают на понедельник и вторник — 3 и 4 января.

5 и 6 января, четверг и суббота — рабочие дни. 7 января, пятница — выходной, в этот день Казахстан будет праздновать православное Рождество.

8 и 9 января, суббота и воскресенье — выходные дни.

В январе казахстанцев ждут 13 выходных дней при пятидневной рабочей неделе. Всего в 2022 году у казахстанцев будет 245 рабочих и 120 выходных дней.

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