Казахстанцев ждут теплые выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды на на 10-12 апреля, сообщает zakon.kz.
В ближайшие дни, с запада на восток, будет смещаться высотный гребень, с чем ожидается малооблачная погода и повышение температуры воздуха на большей части республики, но в южных регионах Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, — сообщили в ведомстве.
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