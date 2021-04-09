Казахстанцев ждут теплые выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды на на 10-12 апреля, сообщает zakon.kz.

В ближайшие дни, с запада на восток, будет смещаться высотный гребень, с чем ожидается малооблачная погода и повышение температуры воздуха на большей части республики, но в южных регионах Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, — сообщили в ведомстве.