Суд подтвердил стаж казахстанца за 14 лет — ошибки в трудовой книжке лишали его возможности учесть этот период при назначении пенсии, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд, сообщает nur.kz
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по заявлению мужчины об установлении факта трудового стажа, имеющего юридическое значение, рассмотрели в Аральском районном суде.
Заявитель утверждал, что работал электромонтером в учреждении «Сельхозэнерго» с 23 декабря 1983 года по 31 декабря 1997 года.
Однако запись в его трудовой книжке была оформлена неправильно: дату приказа изменили, а запись об увольнении не заверили печатью. Из-за этого указанный период не учитывался при назначении пенсии.
Поскольку иного способа, которым можно было бы подтвердить стаж, у него не было, мужчина обратился в суд с просьбой установить факт работы за эти годы.
«Согласно ГПК РК, суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, лишь при невозможности получения заявителем в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, либо при невозможности восстановления утраченных документов», — пояснили в суде.
Исследовав представленные доказательства и выслушав показания свидетелей, суд удовлетворил заявление казахстанца и установил факт его трудового стажа за указанный период.
Автор @Александра Ермолаева
